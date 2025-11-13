¿Se viene arbitraje por cobro de TUUA? Perú registra 22 litigios abiertos en CIADI

Continúa la controversia entre Lima Airport Partners (LAP) y el Estado peruano por el cobro de la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La empresa concesionaria ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno revise la metodología con la que se calcula este pago, lo que —según sostiene— podría alterar el equilibrio económico del contrato de concesión.

LAP advirtió que, de concretarse una modificación unilateral, podría recurrir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La compañía argumenta que la TUUA de conexión es un componente clave para garantizar la recuperación de las millonarias inversiones destinadas al nuevo terminal aéreo, considerado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país.

Este nuevo conflicto se enmarca en un contexto en el que Perú enfrenta múltiples controversias internacionales. Actualmente, el país tiene 22 litigios abiertos en el CIADI, lo que lo convierte en el Estado más demandado de América Latina y uno de los más demandados a nivel global, superado solo por México.

10 MIL MILLONES DE DÓLARES

Según estimaciones, estos procesos podrían representar un costo potencial cercano a los 10 mil millones de dólares, equivalente al 3.9% del Producto Bruto Interno (PBI). Expertos advierten que un nuevo arbitraje con LAP podría agravar la situación jurídica y financiera del Estado peruano ante los organismos internacionales.