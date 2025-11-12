Ángel Llancari: “El Gobierno implanta restricciones en los penales y nosotros sufrimos las represalias”

En declaraciones para el programa 2025 En 24 Horas, Ángel Llancari, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), anunció que su gremio acatará una huelga indefinida en los 69 penales del país. La medida busca exigir atención a sus reclamos laborales y mejores condiciones para el personal penitenciario.

Llancari precisó que, durante el periodo de paralización, la seguridad en los penales estará garantizada, al igual que la alimentación y la atención en salud de los internos. Sin embargo, aclaró que los ingresos de paquetes, así como las visitas de familiares y abogados, quedarán suspendidas hasta nuevo aviso.

“El Gobierno viene dando una serie de decretos supremos en los que restringe visitas, horas de patio e implanta un régimen especial, pero las reacciones no se hacen esperar y nosotros estamos sufriendo las represalias”, manifestó el dirigente sindical, en referencia a las recientes disposiciones del Ejecutivo en materia penitenciaria.

FALTA DE RESPUESTAS

Finalmente, Ángel Llancari expresó su preocupación por la falta de respuestas concretas de las autoridades a los reclamos del personal del INPE. “Hemos solicitado que el Gobierno medie y brinde soluciones junto con el presidente del INPE. Solo pedimos que no se pongan trabas a nuestras demandas”, remarcó.