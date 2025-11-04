Ángel Mendoza: “El paro de transportistas ha sido un éxito contundente”

El gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Ángel Mendoza, calificó como un “éxito contundente” el paro de transportistas realizado este martes 4 de noviembre. En entrevista con 2025 en 24 Horas, el dirigente destacó la masiva participación del gremio y sostuvo que la medida fue una muestra del hartazgo ante la creciente inseguridad.

“No podemos ser indiferentes a los actos de criminalidad que golpean al sector transporte”, expresó Mendoza en conversación con Tatiana Alemán. El representante gremial remarcó que la protesta se llevó a cabo de manera pacífica, cumpliendo los compromisos asumidos con el Gobierno. “Hemos cumplido nuestra palabra de hacer una movilización pacífica con caravana de buses”, subrayó.

Mendoza también resaltó la diferencia de trato del actual Gobierno respecto a gestiones anteriores. Según indicó, el presidente transitorio José Jerí ha mostrado una mayor disposición al diálogo en comparación con la expresidenta Dina Boluarte. “Vemos un cambio en la actitud del Ejecutivo; el presidente José Jerí ha escuchado nuestras demandas”, afirmó.

ESTADO DE EMERGENCIA

Finalmente, el dirigente informó que en la reunión sostenida con el mandatario se abordó la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para el transporte urbano. En ese sentido, señaló que el presidente se comprometió a mejorar el estado de emergencia en las zonas más afectadas por el crimen organizado, a fin de proteger a los transportistas y usuarios del servicio público.