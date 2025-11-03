Alberto Jordán sobre División de Investigación de Extorsiones: “La PNP crea una unidad que ya tiene”

En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, Alberto Jordán, asesor en seguridad ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuestionó la creación de la nueva División de Investigación de Extorsiones anunciada por el Ministerio del Interior. Según indicó, la Policía Nacional ya cuenta con una unidad especializada que cumple funciones similares. “Desvisten a un santo para vestir a otro”, expresó el general en retiro.

Jordán consideró que la prioridad del Ejecutivo no debería centrarse en la creación de nuevas divisiones, sino en el fortalecimiento de la inteligencia policial y la articulación de esfuerzos entre las diferentes dependencias. “Se necesita trabajo de inteligencia real para desarticular las principales organizaciones criminales que azotan el país”, remarcó.

Asimismo, el asesor municipal planteó que el Perú busque cooperación con naciones que cuenten con sistemas de inteligencia consolidados para mejorar la lucha contra la delincuencia organizada. “La Policía debería contactar a países con alta capacidad en inteligencia para pedir apoyo y formación”, agregó.

SISTEMA CARCELARIO

Finalmente, Jordán advirtió que el problema de fondo está en la precariedad del sistema penitenciario, que no permite una verdadera sanción de los criminales responsables de múltiples delitos. “El problema es que no tenemos cárceles por abandono del Estado. Mientras eso no cambie, cualquier esfuerzo será insuficiente”, sentenció el general en retiro en diálogo con Tatiana Alemán.