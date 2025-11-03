Martín Ojeda confirma paro de transportistas: “El apagado de motores y la marcha van”

En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, confirmó que este martes 4 de noviembre se llevará a cabo el paro de transportistas a nivel nacional. La medida busca exigir al Gobierno acciones concretas ante la creciente ola de inseguridad que golpea al gremio. “El apagado de motores y la marcha van”, aseguró el dirigente.

Ojeda denunció que, pese al estado de emergencia vigente, los ataques contra conductores y empresarios del transporte continúan sin control en distintas zonas de Lima y provincias. “Nos siguen matando y extorsionando. No hay presencia policial efectiva ni una estrategia firme para proteger a los trabajadores del volante”, expresó.

El dirigente precisó que la paralización será acompañada por una marcha pacífica, en la que participarán representantes de diferentes gremios de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada. “Este paro no es político ni busca desestabilizar al Gobierno. Es un grito de paz ante tanta violencia”, afirmó.

LLAMADO AL GOBIERNO

Finalmente, Ojeda hizo un llamado al presidente interino José Jerí para que impulse políticas claras de lucha contra la criminalidad. “Esperamos que esta vez el Ejecutivo nos escuche y que la ciudadanía entienda que no pedimos privilegios, sino seguridad para seguir trabajando”, concluyó.