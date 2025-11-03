Unidad de transporte atacada en Chorrillos incrementa tensión previa al paro nacional de transportistas

A pocas horas del paro nacional anunciado por diversos gremios de transporte, una unidad perteneciente a la empresa Tool 4 S.A. fue atacada a balazos en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió la noche de este lunes, en medio del clima de tensión que se vive entre los trabajadores del rubro, quienes denuncian constantes extorsiones y amenazas por parte de organizaciones criminales.

Según la información proporcionada por los agentes que llegaron al lugar, se hallaron tres casquillos de bala en la zona donde se registró el atentado. Las ventanas del vehículo presentaban impactos visibles, tanto en la parte delantera como en el lado del copiloto. Hasta el cierre de esta edición, no se ha precisado el estado de salud del conductor ni de los pasajeros que se encontraban a bordo al momento del ataque.

Empresa afectada había anunciado su adhesión al paro

Horas antes del atentado, la empresa Tool 4 S.A. había difundido un comunicado informando que acataría el paro de 24 horas convocado para este martes, como muestra de respaldo a otros transportistas que han sido víctimas de extorsión. Los administradores de la compañía manifestaron no tener información sobre el paradero de la unidad atacada ni sobre el chofer que la conducía. Personal de serenazgo y efectivos policiales continúan las diligencias para determinar las circunstancias del atentado y dar con los responsables.

Mientras tanto, los trabajadores del sector sostienen que viven una situación crítica ante el incremento de las amenazas y los ataques violentos. En varias regiones del país, los gremios de transporte han expresado su preocupación por la falta de seguridad y la ineficacia de las medidas adoptadas hasta el momento, que no han logrado frenar la ola de extorsiones.