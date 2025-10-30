Roxana Rocha sobre suspensión de peajes: “Se reafirmó que el contrato atentó contra el derecho de tránsito”

La regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Roxana Rocha, saludó la decisión del Poder Judicial de suspender el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, tras declararse fundada en parte la demanda de habeas corpus interpuesta por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar contra la concesionaria Rutas de Lima.

Rocha calificó los contratos de concesión como “leoninos, con índices de corrupción clarísimos”, y aseguró que la sentencia demuestra que se atentó contra el derecho de tránsito al no existir vías alternas. “Es una sentencia judicial que prueba el atentado contra el interés público”, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

ADMINISTRACIÓN DE LAS VÍAS

En este contexto, la regidora indicó que se está evaluando solicitar la administración temporal de la Panamericana Sur, mostrando la disposición de la Municipalidad de Lima para asumir la gestión de las vías dentro del marco legal correspondiente.

“La Municipalidad de Lima está atenta a administrar las vías, y lo haría muy bien. Recordemos que las concesionarias no solo deben gestionar las vías, sino cumplir con obras que no han ejecutado. Mientras tengan contrato vigente, su obligación es mantener las vías”, puntualizó Rocha.