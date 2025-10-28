Se registran cerca de 200 asesinatos en el sector transporte, según Observatorio del Crimen

La ola de violencia contra trabajadores del transporte no se detiene. De acuerdo con cifras del Observatorio del Crimen y la Violencia, se han registrado 185 asesinatos vinculados al sector transporte en lo que va del año, pese al estado de emergencia que rige en Lima y Callao desde hace unos días.

El caso más reciente es el de José Johnny Esqueche, de 47 años, conductor asesinado a balazos mientras manejaba una combi en plena avenida Néstor Gambetta, en el Callao. Los atacantes se movilizaban en una motocicleta.

Trabajadores de la empresa Liventur denunciaron que al menos cuatro organizaciones delictivas les cobran entre 5 y 10 soles diarios, y que incluso una quinta banda habría aparecido para exigir más dinero. La situación, afirman, se ha vuelto insostenible y peligrosa.

PARO

Tras este nuevo crimen, un sector del transporte público ha anunciado un paro para el próximo 4 de noviembre, con el objetivo de exigir al Gobierno medidas concretas que garanticen la seguridad de los choferes y frenen la ola de asesinatos y extorsiones que azotan al gremio.