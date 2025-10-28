Rubén Vargas: "Conducir vehículos de transporte público se ha convertido en el trabajo más peligroso del país"

El exministro del Interior, Rubén Vargas, se pronunció ante la reciente ola de crímenes registrada durante el estado de emergencia en Lima y Callao, asegurando que las medidas implementadas no abordan de manera efectiva la raíz del problema delictivo.

"Se repite el mismo error que Dina Boluarte. No están entendiendo el problema del delito, donde las estructuras criminales operan bajo la extorsión. El problema no se resuelve sacando tanquetas o soldados, se necesita trabajar con inteligencia", señaló Vargas en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Además, el exfuncionario agregó que el gobierno no ha logrado construir una estrategia frente al desborde criminal y señaló que conducir un vehículo de transporte público se ha convertido en el trabajo más peligroso del país. "Lamentablemente la criminalidad ha tomado territorios de la capital [...] las cifras demuestran que no están siendo eficientes en la lucha", precisó.

ESTADO DE EMERGENCIA ES UN FRACASO

Finalmente, Vargas calificó el estado de emergencia como un total fracaso y cuestionó su uso para enfrentar al crimen organizado. "Hoy tenemos un fenómeno distinto, hay una complicidad mayor de sectores de la política y operadores de la economía ilícita, necesitamos responder con racionalidad", finalizó.