Cluber Aliaga: "Un toque de queda no va a solucionar el problema de la inseguridad"

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, evaluó las primeras semanas de gestión del presidente José Jerí y los resultados iniciales de la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, ante la creciente ola de delincuencia.

Según Aliaga, el mandatario cuenta con ventajas por el contexto en el que asumió el cargo. “La tiene fácil porque la presidenta anterior le dejó una valla muy baja. Es un presidente joven a quien el pueblo peruano le puede perdonar algunos errores. No tiene nada que perder, solo tiene que hacer su mejor esfuerzo para luchar contra la delincuencia”, afirmó en entrevista con 24 Horas.

Aliaga destacó que José Jerí cuenta con el respaldo de su partido y de factores a favor que podrían facilitar su gestión. No obstante, advirtió que la falta de resultados concretos podría generar una rápida caída en su popularidad. “Si no hay resultados, la pérdida de popularidad va a ser estrepitosa”, señaló.

SOBRE TOQUE DE QUEDA

Sobre la posible implementación de un toque de queda en Lima y Callao, medida que viene siendo evaluada por el gobierno como parte de la estrategia contra la delincuencia, Aliaga sostuvo que esta acción por sí sola no solucionará el problema. “Con un estado de emergencia no se resuelve el cobro de cupos; estas bandas criminales actúan bajo el miedo. El toque de queda tampoco va a solucionar el problema”, explicó.