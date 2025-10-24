Walter Dolorier sobre José Jerí: "Está sentado en el sillón presidencial gracias a nuestra desgracia"

El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos y Gastronómicos del Perú, Walter Dolorier, se pronunció luego que la orquesta Agua Marina anunció su retiro temporal de los escenarios tras el atentado a balazos que sufrieron durante su último show en el Círculo Militar de Chorrillos.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el titular de la referida Asociación lamentó la situación de inseguridad que atraviesa la industria musical y precisó que la delincuencia y el sicariato continúan ganando terreno en nuestro país.

"En realidad acá no hay paciencia, estamos siendo aplastados por el hampa. Acá (necesitamos) estrategias, inteligencia, seguridad [...] es todo un flujo de negocios comerciales que se están perdiendo minuto a minuto", dijo.

SOBRE JOSÉ JERÍ

Asimismo, Walter Dolorier señaló que su sector ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la República, José Jerí, sin embargo, hasta la fecha no han obtenido una respuesta: "Gracias a la desgracia de los artistas hemos vacado a la presidenta (Boluarte), (...) él (Jerí) está sentado en el sillón presidencial gracias a nuestra desgracia", sostuvo.