Luis Magallanes tras quedar libre: “Siempre dije la verdad, pero me juzgaron sin saber lo que había pasado”

Luego de que terminaran los siete días de detención preliminar contra el suboficial Luis Magallanes, señalado de haber matado a Eduardo Ruiz conocido como ‘Truko’, en la marcha de la Generación Z del último 15 de octubre, el miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) se pronunció al respecto de las imputaciones que ha estado recibiendo.

Por medio de un video compartido en Willax, Magallanes reveló que todos los ciudadanos del país lo culparon por el fallecimiento de ‘Truko’, sin embargo, en todo momento estuvo contando la verdad de los hechos, ya que, en la manifestación siempre aguardo por su integridad que estaba en peligro.

"Me he sentido de lo peor, que el mundo se me cae encima. He sentido que todo el Perú me juzgaba sin saber qué es lo que había pasado, y yo siempre diciendo la verdad, que yo, además, no quise lastimar a nadie, solo quise salvar mi vida", declaró.

QUERÍAN DESAPARECERLO A TODA COSTA

De acuerdo a lo comentado por Luis Magallanes, los manifestantes que estaban en los alrededores del Centro de Lima, tenían como propósito desaparecerlo. “Querían matarme. Me decían: ‘Maten y quemen a ese terna".