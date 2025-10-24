Ola de criminalidad en Carabayllo, SJL, Rímac y el Callao en pleno estado de emergencia

A pesar de la declaratoria de estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y Callao, la violencia y los crímenes no dan tregua. En las últimas horas, se han reportado asesinatos en distritos como Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Rímac y la provincia constitucional del Callao.

OLA DE CRÍMENES

En Carabayllo, el alférez de la Policía Nacional del Perú, Jhordy Escobedo Mori, de 23 años, fue asesinado la madrugada del jueves 23 de octubre cuando se encontraba dentro de su vehículo estacionado cerca de la vivienda de su pareja.

En ese mismo distrito, Diana Portella Harter (53) y su hija Litzy Karen Espinoza Harter (30) fueron atacadas a puñaladas por delincuentes tras resistirse al robo de sus pertenencias. Ambas perdieron la vida en el lugar del crimen. Pero no fueron los únicos casos, Juan Montufar Gómez, jardinero municipal, fue asesinado dentro de una vivienda que cuidaba en el asentamiento humano Las Lomas.

En San Juan de Lurigancho, padres de familia de la Institución Educativa N.º 01502 José Carlos Mariátegui denunciaron que son víctimas de extorsiones. Según indicaron, presuntos miembros del Tren de Aragua les exigen el pago de “cupos” diarios a cambio de no atentar contra sus hijos.

En el Rímac​, un obrero fue asesinado a balazos delante de sus amigos cuando tomaba una gaseosa. La violencia también alcanzó al Callao, donde el último domingo la joven bailarina Ariana Cañola, de 19 años, fue asesinada a balazos durante un ataque armado.