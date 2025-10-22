Danilo Guevara: "El estado de emergencia es una forma de achicar la cancha a la delincuencia"

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Danilo Guevara, consideró que el estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao, decretado por el Gobierno del presidente José Jerí, contiene medidas positivas que responden a demandas ciudadanas.

“A diferencia de los anteriores, este contiene medidas positivas que han sido reclamos de muchas personas, como hacer un trabajo más efectivo para el control del territorio. Es una forma de achicarle la cancha a la delincuencia. Además, se evidencia un trabajo más coordinado entre los actores”, señaló Guevara en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El exfuncionario destacó la creación de un comité de comunicación como parte de la estrategia gubernamental, al considerar que una política comunicativa eficaz es clave en la lucha contra la criminalidad. “En una era donde la información constituye un arma esencial, la comunicación es importante. No contar con una política comunicativa ha sido una deficiencia grave”, añadió.

ESTADO DE EMERGENCIA NO ES SOLUCIÓN AL CRIMEN

No obstante, Guevara advirtió que el estado de emergencia no es una solución definitiva a los problemas de inseguridad que enfrenta el país. “La solución parece simple, pero es complicada. Hay que retirar a todos los malechores de las calles y llevarlos al penal. La inteligencia policial es una necesidad que se tiene que potenciar”, subrayó.