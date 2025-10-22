Alcalde de SJL sobre estado de emergencia: "Debería tener el espíritu de la lucha contra el sicariato"

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se pronunció sobre las primeras horas del estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar la inseguridad ciudadana, resaltando el estilo del presidente de transición, José Jerí.
“Estamos frente a una nueva imagen presidencial, con un estilo diferente y con una enorme capacidad de comunicar, que imprime a las carteras y a las instituciones esa dosis de compromiso, algo que no sentíamos en las anteriores declaraciones de otros Gobiernos donde apenas se podía conversar con algunos ministros”, indicó Maldonado en entrevista con 2025 en 24 Horas.
DEFICIENCIAS EN CONTROL DE PENALES
El alcalde también se refirió a la visita de Jerí al establecimiento penitenciario Lurigancho, donde supervisó una requisa. Maldonado señaló que el jefe de Estado pudo constatar deficiencias en el control de los penales: “Todo lo que se ha encontrado en solo una celda, no son reclusos de alta peligrosidad; el presidente tiene que poner el dedo en la yaga”, aseguró.
Respecto a la prohibición de la circulación de dos personas en motocicleta, Maldonado indicó que, si bien la medida es restrictiva, corresponde acatarla: “Antes no se habían logrado resultados porque no hubo fiscalización suficiente del Gobierno para hacer cumplir las normas”, afirmó.