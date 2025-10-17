Denuncian intento de manipulación en levantamiento del cadáver de Eduardo Ruiz por dos coroneles

El abogado Rodrigo Noblecilla, representante legal de la familia de Eduardo Ruiz, el joven que perdió la vida durante las protestas del 15 de octubre en el centro de Lima, denunció que dos coroneles de la Policía Nacional habrían intentado manipular la escena del levantamiento del cadáver.

“Ayer había dos coroneles tratando de tener competencias sobre el cadáver del occiso, de Eduardo Mauricio Ruiz, lo cual, evidentemente, nos vislumbra irregularidades porque ellos ni siquiera se acercaron a la escena del crimen, que fue en Plaza Francia”, afirmó Noblecilla en declaraciones a la prensa.

Según el abogado, los oficiales habrían intentado interferir en las diligencias fiscales, solicitando que se realizaran exámenes como absorción atómica y pruebas físico-químicas en el mismo lugar. Asimismo, Noblecilla mencionó que entre los altos mandos involucrados estaría presuntamente un coronel identificado con el apellido Morales, quien habría intentado coordinar directamente con el fiscal de Derechos Humanos, Roger Yana Yanqui, para derivar el caso a otra instancia policial.

“El coronel Morales le dice al fiscal: ‘acá te paso con Carrasco para que la Policía tome competencia’. ¿Quién es Carrasco? El jefe de control interno de Lima Centro. Eso es grave. ¿Qué tiene que ver control interno con una actuación del fiscal de Derechos Humanos?”, cuestionó el abogado.

VÍCTIMA NO PARTICIPABA DE MANIFESTACIONES

Finalmente, Noblecilla aclaró que Eduardo Ruiz no estaba participando en las manifestaciones cuando fue impactado por una bala en el tórax. “Él no estaba participando, pero si hubiese estado participando, no da derecho a que le metan un balazo. Estaba sentado en la Plaza Francia, junto a su hermano”, puntualizó.