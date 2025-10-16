Cluber Aliaga cuestiona estrategia policial durante protestas: “Usaron cordones humanos como barrera de contención”

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, se pronunció sobre las violentas manifestaciones del 15 de octubre en el centro de Lima, que dejaron decenas de policías y civiles heridos y un fallecido , y cuestionó las estrategias empleadas por la Policía Nacional durante las acciones de control.

“Me ha dado pena ver a un cordón humano como barrera de contención, como si la vida de los policías no valiera nada. Creo que la vida de todos los peruanos es igual de valiosa, tanto la de los civiles como la de los policías. La familia policial ha sufrido mucho”, expresó Aliaga en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El exministro lamentó que los efectivos no contaran con el equipamiento necesario para controlar a los manifestantes. “Lo normal para manejar multitudes es contar con barreras físicas, no humanas, que impidan el contacto entre manifestantes y policías”, precisó.

RESPONSABLES

Respecto a los responsables del plan de operaciones para el manejo de las protestas, Aliaga explicó que el jefe de la Región Policial Lima es quien diseña y propone el plan de acción, el cual luego es evaluado y aprobado por los altos mandos de la institución. “Ahí se prevén todas las posibles formas de acción de los manifestantes y la mejor respuesta que puede dar la Policía”, añadió.