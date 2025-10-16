2025 En 24 Horas

16/10/2025

Juan Carlos Liendo tras muerte de Eduardo Ruiz: "Más que a la reflexión, nos debe llamar a la acción"

El exjefe de la DINI lamentó la muerte del joven de 32 años durante la marcha de la "Generación Z" y señaló que se deben aplicar "reformas urgentes" en la PNP.



El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, se pronunció tras la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven de 32 años quien murió por un impacto de bala en el tórax durante la última marcha de la "Generación Z".

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el extitular de la DINI lamentó el asesinato del joven de 32 años, quien fue baleado por el suboficial de tercera Luis Magallanes y señaló que el Gobierno debe tomar acciones inmediatas para evitar más tragedias en futuras protestas.

"Comparto la consternación, estamos hablando de una vida de un muchacho, en unas situaciones bien deplorables [...] es algo que nos entristece a los peruanos y que más llamar a la reflexión, nos debe llamar a la acción", dijo.

REFORMAS

En ese sentido, Liendo señaló que lo ocurrido el día de ayer en inmediaciones de la Plaza Francia pone en evidencia la necesidad de hacer una "reformas urgentes" en la institución policial: "No hay capacidad de control [...] el modelo de policía que tenemos no funciona", sostuvo.


