Carlos Tubino sobre manifestaciones: “Estamos viviendo una insurrección, hay subversivos infiltrados”

El excongresista se pronunció tras los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías ocurridos durante la marcha nacional convocada para este 15 de octubre.

El excongresista Carlos Tubino se pronunció tras los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías ocurridos durante la marcha nacional convocada por gremios, sindicatos y la denominada “Generación Z”, tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como presidente de la República.

En declaraciones al programa 2025 en 24 Horas, Tubino advirtió que el país enfrenta “una insurrección” y pidió al Gobierno adoptar medidas más firmes frente a los hechos de violencia registrados en Lima y otras regiones.

“Estamos viviendo una insurrección, se tienen que tomar otro tipo de medidas. Nos duele saber que hay 29 policías heridos y muy pocos detenidos. Son subversivos infiltrados en las marchas que buscan derrocar al Gobierno”, señaló.

UN LLAMADO AL GOBIERNO

Asimismo, el exlegislador sostuvo que el presidente Jerí debe actuar con determinación. “La sociedad peruana no está enfrentando únicamente a extorsionadores, sino a subversivos. Aquí las Fuerzas Armadas no pueden participar ligeramente, pero lo que más duele es la impunidad. Alguien que agrede a un policía tiene que ser detenido”, agregó.