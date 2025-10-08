¡Terror en Chorrillos!: reportan balacera en concierto de Agua Marina

Una balacera registrada la noche del miércoles 8 de octubre obligó a suspender el concierto de la agrupación de cumbia Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos.

Según información preliminar, varios disparos se escucharon durante la presentación, generando pánico entre los asistentes y provocando la evacuación inmediata del lugar.

En redes sociales circularon videos en los que se observa a los espectadores abandonando rápidamente el recinto. Testigos indicaron que el baterista del grupo resultó herido durante el incidente y fue trasladado a un centro médico.