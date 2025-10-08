Chofer que fue detenido por pedir pasaje a policía: "Si esto no fuera mediático, estaría en un penal”

José Villafuerte Alata, conductor de un bus en el que una suboficial de la Policía se negó a pagar su pasaje y el de sus acompañantes, relató que vivió horas de angustia y temor tras ser detenido por este incidente.

“Fue un sábado muy terrible, hacemos doble función, conductor y cobrador. Se creía superior, me ninguneó y en ningún momento me mostró su identificación; a los pasajeros sí, pero a mí no”, declaró Villafuerte en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El conductor detalló que la oficial le advirtió: “ya vas a saber lo que te va a pasar”, y mencionó que se había activado el plan cerco, cerrando la vía Caquetá y rodeando su vehículo como si fuera un delincuente. “Me detuvieron… hay testigos a quienes los policías que me resguardaron amenazaron. Si esto no fuera mediático, estaría en un penal”, afirmó.

DENUNCIAN IRREGULARIDADES

El abogado de Villafuerte, Rodrigo Noblecilla, indicó que la detención se produjo bajo los cargos de desobediencia y resistencia a la autoridad, y denunció que algunos testigos habrían sido amenazados por efectivos policiales para no declarar. Además, señaló la existencia de irregularidades en el acta de intervención de su defendido.