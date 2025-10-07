Martín Valeriano: “Hemos tenido muchas mesas de trabajo y siguen las extorsiones”

El representante de la Asociación Nacional de Integración del Transporte, Martín Valeriano, expresó su preocupación por la falta de resultados de las mesas de trabajo implementadas por el Ejecutivo para enfrentar la ola de violencia que afecta al sector. Afirmó que, pese a las reuniones sostenidas con las autoridades, las extorsiones y asesinatos a transportistas continúan registrándose en Lima y el interior del país.

“Hemos tenido muchas mesas de trabajo y siguen las extorsiones”, señaló Valeriano en entrevista con el programa 2025 En 24 Horas al enfatizar que es urgente aplicar políticas concretas y efectivas para frenar el avance de las organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos y al sicariato.

El dirigente denunció que los choferes viven bajo amenazas constantes de bandas que exigen pagos a cambio de dejarlos trabajar. “Lo cierto es que están matando a los conductores, y ellos están pidiendo seguridad y garantía por su vida”, expresó con preocupación en diálogo con Tatiana Alemán.

PIDE AYUDA A EL SALVADOR

En otro momento, Valeriano anunció que la Asociación Nacional de Integración del Transporte solicitará apoyo a la embajada de El Salvador para pedir asesoría en materia de seguridad ciudadana. Según explicó el dirigente, el Ejecutivo no tiene la capacidad para enfrentar el problema de la inseguridad que afecta tanto a los transportistas como a la población en general.