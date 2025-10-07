Martín Ojeda sobre paro de transportistas: "Han fracasado porque no han sido coordinados"

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), se pronunció tras el anuncio de una reunión entre la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso y los gremios de transporte, programada para el jueves 9 de octubre, con el fin de evaluar acciones para frenar la violencia y extorsión en el sector.

“No creemos en el Ejecutivo, pero no queremos más muertos y creemos en el estado de derecho. El Ejecutivo ha entendido la dimensión del problema cuando extendimos el paro a 48 horas; los tres poderes del Estado deben reunirse”, declaró Ojeda en entrevista con 2025 en 24 Horas.

ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SECTOR TRANSPORTE

El dirigente señaló que los fracasos en los paros de transportistas se deben a la falta de coordinación entre los gremios del sector. Asimismo, expresó su sorpresa ante las declaraciones del premier Eduardo Arana, quien indicó que la declaratoria de estado de emergencia no es viable, recordando que en la última reunión con el Ejecutivo fue incluso la presidenta Dina Boluarte quien propuso esta medida.

“El estado de emergencia permitiría agilizar investigaciones y reforzar la seguridad en el sector; necesitamos una excepción ante esta crisis”, explicó Ojeda. Finalmente, reveló que según cifras del Ministerio Público, en lo que va del 2025 cerca de 50 conductores han sido asesinados, un indicador de la gravedad de la situación que exige medidas urgentes y coordinadas.