Miguel Palomino: “No estoy de acuerdo con el levantamiento del paro de transportistas”

El dirigente transportista Miguel Palomino expresó su desacuerdo con la decisión de levantar el paro que mantenía paralizado el servicio de transporte público en Lima y Callao. En declaraciones a Panamericana Televisión, aseguró que la medida no se ajusta al pedido que han realizado ante el Congreso para que se priorice la mesa de trabajo.

Palomino cuestionó que el Ejecutivo haya postergado por siete días la instalación de dicha mesa técnica, pese a los continuos casos de extorsión y asesinatos contra conductores y empresarios del sector. “El Gobierno debió priorizar el diálogo inmediato, no esperar una semana mientras siguen muriendo transportistas”, manifestó.

El dirigente transportista también destacó que el gremio que representa volverá a trabajar este martes, pese a mantener su posición crítica frente a la gestión del conflicto. “Nuestros compañeros necesitan llevar el pan a la mesa, no podemos seguir paralizados cuando hay familias que dependen de este trabajo”, señaló.

CONTINUARÁN VIGILANTES

Finalmente, Palomino enfatizó que los transportistas seguirán vigilantes al cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades, y advirtió que no descartan retomar las medidas de protesta si en los próximos días no se concretan acciones concretas contra la inseguridad y las mafias que operan en el transporte urbano.