¡Impactante! Siete de cada diez transportistas asesinados no superan los 40 años

Un nuevo ataque armado sacudió la noche del domingo a San Juan de Lurigancho. Esta vez, la víctima fue un bus de la empresa de transporte Santa Catalina. Desconocidos dispararon contra la unidad, dejando gravemente herido al chofer, justo en la víspera del paro de transportistas convocado para Lima y Callao en protesta por la ola de extorsiones que afecta al sector.

La empresa Santa Catalina ha sido blanco recurrente de la delincuencia. En lo que va del año, ya suma al menos seis atentados, pese a que las autoridades habían prometido brindarles resguardo policial en sus rutas. Sin embargo, la noche del ataque no había ningún agente presente.

CIFRAS

De acuerdo con cifras de los gremios de transporte, siete de cada diez víctimas mortales en este rubro tienen menos de 40 años. Hasta la fecha, se contabilizan más de 40 asesinatos, aunque la Policía Nacional estima que la cifra real supera los 60, incluyendo a choferes y cobradores.

Mientras las autoridades prometen “mano dura” contra la criminalidad, miles de conductores continúan trabajando bajo el miedo constante. Cada día salen a las calles sin saber si regresarán a casa.