Julio Corcuera: "Al día se reportan 75 denuncias de extorsión, una cada 20 minutos"

El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, se pronunció tras el paro de transportistas del lunes 6 de octubre, revelando que las denuncias por extorsión en el sector transporte han ido en aumento durante el 2025.

Según aseguró, las denuncias se incrementaron en un 30% respecto al 2024, registrándose actualmente 75 casos al día, lo que equivale a una denuncia cada 20 minutos. Sin embargo, Corcuera advirtió que estos registros representan solo una fracción del fenómeno, que podría ser cuatro veces mayor.

MODUS OPERANDI

El exviceministro explicó que las organizaciones criminales utilizan diversas modalidades para extorsionar a los transportistas, no limitándose únicamente a mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas o mensajes de texto. “Es un negocio del miedo: algunos solo dejan el mensaje y cobran los cupos sin necesidad de usar la tecnología”, señaló.

Corcuera también recordó que la extorsión no es un fenómeno nuevo en el país. “En el norte, en Trujillo, por ejemplo, la extorsión al transporte público, específicamente a los taxis, se da desde 2003. Lo que es nuevo es la violencia que se ejerce”, explicó, destacando que la amenaza se ha vuelto más agresiva y directa en los últimos años.