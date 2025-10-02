José Baella exige dotar de tecnología y herramientas legales a la PNP para enfrentar la delincuencia

“Se tienen que tomar acciones drásticas. La policía está en emergencia y no entiendo por qué se demora tanto”, dijo el exjefe de la Dircote.

El exjefe de la Dircote, José Baella, afirmó que la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conacec) no será suficiente para frenar la ola de criminalidad que afecta a Lima y otras regiones, debido a la ausencia de un plan claro del Gobierno para enfrentar la delincuencia.

“El gobierno le echa la culpa a administraciones anteriores, pero la realidad es que la gente sigue muriendo. Solo en el transporte han fallecido más de 45 personas, y van a seguir muriendo porque este fenómeno no se está atacando en sus causas. Hay muchas bandas, la extorsión es el negocio del miedo: antes mandaban mensajes, ahora matan primero y cobran después; eso es lo que vive el sector transporte”, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Baella enfatizó la necesidad de dotar de tecnología y herramientas legales a la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir la criminalidad. “Se tienen que tomar acciones drásticas. La policía está en emergencia y no entiendo por qué se demora tanto. Estamos dejando pasar oportunidades y la gente sigue siendo extorsionada”, manifestó.

SOBRE LA PNP

Respecto a la designación de Óscar Arriola como comandante general de la PNP, indicó que existen grandes expectativas de que mejore la imagen institucional. “La policía que cruza la línea debe ser tratada como delincuente. Hay que limpiar, sacar las manzanas podridas y cambiar las normas internas”, concluyó.