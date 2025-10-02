Alias "El Jorobado": vehículos de su organización habrían sido usados en servicios de entidades públicas

Pese a encontrarse recluido y purgando condena, Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, habría seguido dirigiendo actividades ilícitas desde prisión, según la tesis de la Fiscalía. Sus tentáculos se habrían extendido hasta los municipios de Comas y Carabayllo, involucrando a funcionarios e incluso a efectivos policiales.

De acuerdo con el documento judicial que autorizó el allanamiento de 53 inmuebles y 5 celdas —incluida la del propio ‘Jorobado’—, la organización criminal denominada ‘Los Sanguinarios de la Construcción’ habría adquirido vehículos con dinero ilícito, algunos de los cuales terminaron prestando servicios a entidades públicas.

La investigación también apunta a la participación de dos policías que presuntamente brindaban información a la red, además de funcionarios municipales de Comas y Carabayllo. Entre los señalados figura el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza.

MUNICIPIO DE COMAS SE PRONUNCIA

El equipo de 2025 en 24 Horas solicitó entrevistas con los burgomaestres involucrados; sin embargo, solo se recibió un comunicado de la Municipalidad de Comas, donde aseguran que colaborarán con la justicia en el marco de las investigaciones.