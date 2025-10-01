Presidente de Conet Perú: Un paro no soluciona la extorsión y sicariato que afecta al sector transporte

Julio Rau Rau afirmó que las empresas afiliadas a la organización no acatarán el paro de transportistas programado para el 2 de octubre.

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet) Perú, Julio Rau Rau, se pronunció respecto al paro convocado por un sector de transportistas para este jueves 2 de octubre, asegurando que no será acatado por las empresas afiliadas a la organización.

“No puede ser posible, porque no se ha convocado a una paralización consensuada con los gremios. Esta medida que están lanzando parece tener fines políticos. Las empresas de transporte se han organizado por conos y han acordado no paralizar mañana, desautorizando a los gremios”, indicó Rau Rau en entrevista con 24 Horas.

El dirigente reconoció la gravedad de la situación de inseguridad en el país y señaló que, aunque los transportistas enfrentan amenazas, un paro no resolvería el problema. “La situación es crítica, prácticamente tenemos una pena de muerte contra todos los peruanos. Frente a esta inacción del Gobierno, se toma una decisión, pero un paro no resuelve esta problemática. Lo que sí ha funcionado es que las empresas han bloqueado vías para exigir resultados”, agregó.

COORDINACIÓN ENTRE PODERES DEL ESTADO

Finalmente, Rau Rau explicó que han solicitado al ministro del Interior, Carlos Malaver, coordinación con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Congreso para enfrentar el crimen organizado. “El pueblo está siendo asesinado. Es responsabilidad de las autoridades ponerse de acuerdo y detener esta situación. Los transportistas no salimos a marchar; los choferes necesitan trabajar, no tirar piedras ni protestar”, enfatizó.

