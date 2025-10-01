¡Terror en SJM!: delincuentes atacan a balazos bus de empresa Vipusa

Momentos de pánico se vivieron en San Juan de Miraflores luego de que un bus de la empresa Vipusa fuera atacado a balazos cuando circulaba lleno de pasajeros a la altura del Puente América. Según testigos, dos impactos de bala alcanzaron el parabrisas y rozaron al conductor de la unidad.

El ataque ocurrió en plena vía pública mientras el vehículo realizaba su ruta habitual. Los pasajeros entraron en desesperación al escuchar los disparos y algunos de ellos optaron por tirarse al piso y colocarse debajo de los asientos del bus para protegerse. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

Vecinos señalaron que no es la primera vez que unidades de transporte son víctimas de ataques similares, lo que ha despertado sospechas sobre la actuación de bandas criminales vinculadas a extorsiones contra empresas de transporte público. Los usuarios denunciaron, además, que la falta de patrullaje policial.

IMÁGENES DE TERROR

Se espera la llegada de agentes de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones. Se presume que el ataque podría estar relacionado con amenazas previas contra transportistas de la ruta. Las imágenes registradas por los propios pasajeros serán claves para identificar a los responsables.