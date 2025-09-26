Luis Vargas sobre captura de "El Monstruo": "Es quizás la más importante de la última década"

El periodista de Panorama, Luis Vargas, se pronunció tras confirmarse la captura en Paraguay del delincuente peruano Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", quien fue intervenido en una vivienda ubicada en la ciudad de San Lorenzo.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el comunicador calificó la caída del criminal como "la más importante de la última década", asimismo, cuestionó al suspendido comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, por salir a declarar ante los medios pese a estar impedido de realizar sus funciones.

"Yo pensaba que la policía estaba acéfala, si no tenía una cabeza porque en realidad el comandante general está suspendido, sin embargo lo vemos declarando, lo vemos anunciando, lo vemos diciendo e interviniendo en esta captura importante, quizás la más importante de la última década", dijo.

TEME VOLVER AL PERÚ

Para Luis Vargas, alias "El Monstruo" se rehúsa a volver al Perú, debido a la posibilidad de ser aniquilado por sus enemigos: "Él teme pisar suelo peruano porque ya no es el capo de capos que conocíamos, es un tipo debilitado", sostuvo.