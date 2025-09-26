Juan Fretes: Extradición de “El Monstruo” podría durar entre 40 y 90 días hábiles

El comisario Juan Fretes, oficial de enlace del departamento de Interpol-Paraguay, brindó mayores detalles sobre la situación legal de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, líder de la banda Los Injertos del Cono Norte, detenido la noche del 24 de setiembre en Paraguay.

PROCESO DE EXTRADICIÓN

En entrevista con 24 Horas, Fretes explicó que Moreno Hernández se encontraba de manera irregular en Paraguay y actualmente está sujeto a los exhortos para su extradición, un proceso que podría durar entre 40 y 90 días hábiles.

El comisario indicó que se trabaja en un traslado seguro del criminal hacia el Perú, resaltando la coordinación con la Policía Nacional del Perú. “Desde Paraguay estamos dando todas las garantías de manera policial para esta persona en el marco del respeto de los derechos humanos, pero también tenemos en cuenta la alta peligrosidad del sujeto”, afirmó.

Finalmente, Fretes destacó además que la colaboración entre ambos países ha mantenido un buen ambiente y se realiza dentro de los protocolos de seguridad necesarios para manejar un caso de alta peligrosidad.