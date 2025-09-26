De mototaxista en Puente Piedra a cabecilla criminal: la historia de “El Monstruo”

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, fue capturado en una vivienda precaria en San Lorenzo, Paraguay, poniendo fin a su historial como líder de “Los Injertos del Cono Norte”, una de las bandas más temidas del país.

Pero antes de convertirse en un cabecilla del crimen organizado, su historia delictiva comenzó en Puente Piedra, Lima, en los alrededores del mercado Huamantanga. Allí trabajó como mototaxista y cometió sus primeros delitos: robaba a sus propios pasajeros, asaltaba mercadería de otros mototaxistas, traficaba con nichos y participaba en el robo de camionetas de alta gama.

Estos delitos comunes marcaron el inicio de una carrera criminal que lo llevó a liderar una de las organizaciones más sanguinarias del Perú, con tentáculos que se extendieron incluso a otros países de la región.

En 2015, estuvo recluido en el penal de Lurigancho, donde gozaba de privilegios indebidos: acceso a internet, celulares y hasta equipos de sonido, lo que le permitió seguir manejando sus operaciones delictivas desde prisión.

NIEGA PARTICIPACIÓN EN SECUESTROS

Entre los casos más sonados que se le atribuyen figuran el secuestro de la menor Valeria en Comas y el de la empresaria Jackeline. Sin embargo, Moreno Hernández ha negado su participación en estos hechos, así como en el cobro de cupos y extorsiones a transportistas en Lima.