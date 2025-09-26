Ricardo Márquez tras captura del 'Montruo': "Se necesita una Fiscalía y juzgados especializados en extorsión"

El expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, se pronunció tras la captura en Paraguay de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, considerado uno de los criminales más peligrosos de la región.

“Tenemos que ver qué hacer con esta captura. Lo importante es tomar medidas para atacar la extorsión, que es un problema real. Necesitamos que la Fiscalía nombre una fiscalía solo para extorsión y, de la misma manera, se requiere un juzgado especializado en extorsión”, señaló.

En esa línea, resaltó la necesidad de un trabajo conjunto entre el sector público y privado para enfrentar la crisis penitenciaria en el país. “Cuando hablamos con la presidenta Dina Boluarte le propusimos obras por impuestos para las cárceles”, recordó Márquez.

SOBRE MINISTRO DE AGRICULTURA

Finalmente, expresó su rechazo a las polémicas declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, quien sostuvo que en escenarios de escasez de agua se debería priorizar a la minería antes que a la agricultura.