Julio Corcuera tras captura de "El Monstruo": "El problema de la extorsión no se reduce a una persona"

El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, se pronunció tras la captura en Paraguay del delincuente Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", quien fue intervenido tras un operativo en la ciudad de San Lorenzo.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el exfuncionario del Mininter destacó la caída de uno de los criminales más buscados del Perú, sin embargo, precisó que esto no tendrá un impacto significativo en los índices delictivos a nivel nacional.

"La captura de El Monstruo es un acto importante, sin duda, pero el problema estructural de fondo de la extorsión no se representa o se reduce a una persona. La muerte de Pablo Escobar no significó el fin del narcotráfico", dijo.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

Asimismo, Corcuera destacó el trabajo de inteligencia e investigación de la PNP para hallar y bloquear la ruta de dinero de Moreno Hernández, lo cuál le habría traído complicaciones para mantenerse oculto en el extranjero.