Aarón Alemán: “Las autoridades paraguayas han aceptado que ‘El Monstruo’ sea investigado solamente por robo”

En entrevista con 2025 En 24 Horas, el abogado penalista Aarón Alemán advirtió que las autoridades paraguayas únicamente han aceptado que Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, sea investigado en Perú por el delito de robo, dejando fuera cargos más graves como organización criminal, extorsión y sicariato. Según explicó, el Estado peruano debería ampliar la carpeta de extradición para garantizar que el cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte” sea juzgado por todos los delitos que se le imputan.

El especialista indicó que, de no corregirse esta situación, podrían generarse vacíos legales que limitarían las investigaciones en territorio peruano. “Es fundamental que se solicite a Paraguay la inclusión de todos los delitos en el proceso de extradición, de lo contrario podrían presentarse obstáculos jurídicos que beneficien a este delincuente”, señaló Alemán.

Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura de Moreno Hernández en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, en una operación conjunta con autoridades internacionales contra el crimen organizado. A través de un comunicado, la institución destacó que se vienen realizando las coordinaciones con el Ministerio de Justicia para concretar la pronta extradición del delincuente al Perú.

PROCESO DE EXTRADICIÓN

Alias “El Monstruo”, considerado uno de los criminales más buscados del país, es sindicado como líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, dedicada a la extorsión, cobro de cupos y sicariato en Lima Norte y el Callao. Su traslado al Perú es esperado con gran expectativa, ya que permitirá avanzar en las investigaciones de múltiples crímenes atribuidos a su organización delictiva.