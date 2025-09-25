Francisco Rivadeneyra: “Se debe escoger un lugar de mucha seguridad para internar al ‘Monstruo’”

En entrevista con 2025 En 24 Horas, el comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Lima Norte (BRECC​), sostuvo que el cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, debe ser internado en un centro penitenciario de máxima seguridad una vez sea extraditado al Perú. El especialista advirtió que su cómplice, Yojairo Arancibia Sevillano, recluido en el penal de Piedras Gordas, aún mantiene nexos con el exterior.

Rivadeneyra subrayó que el riesgo de comunicación entre los integrantes de la organización “Los Injertos del Cono Norte” persiste, por lo que resulta clave evitar que Moreno Hernández replique estas prácticas. “Se debe escoger un lugar de mucha seguridad para internar al ‘Monstruo’ y cortar cualquier contacto con sus cómplices”, precisó.

El exjefe policial detalló que el seguimiento al dinero fue la pieza clave del trabajo de inteligencia que permitió localizar al delincuente en Paraguay. Según explicó, la ruta financiera fue determinante para identificar la vivienda en San Lorenzo, a 15 kilómetros de Asunción, donde finalmente fue capturado.

PROCESO DE EXTRADICIÓN

Lo cierto es que, tras su detención, Erick Moreno Hernández deberá enfrentar un proceso de extradición al Perú, donde lo esperan múltiples investigaciones por delitos de extorsión, sicariato y crimen organizado. La expectativa ahora está puesta en qué penal será destinado para cumplir su reclusión.