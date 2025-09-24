Defensor de la Policía: "Captura del 'Monstruo' va a frenar la ola delincuencial que vive el país"

El director de la Defensoría de la Policía, Máximo Ramírez, destacó la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', líder de la banda 'Los Injertos del Cono Norte', y señaló que este operativo evidencia que ningún delincuente está por encima de la ley.

"Quiero resaltar el trabajo dispuesto por el ministro del Interior, Carlos Malaver, los altos mandos policiales y personal especializado en crimen organizado, quienes, en coordinación con la Policía de Paraguay, nos han dado una buena noticia respecto a este criminal, requisitoriado y con antecedentes", dijo Ramírez en entrevista con 24 Horas 2025.

El funcionario indicó que se espera garantizar que 'El Monstruo' llegue al país para enfrentar a la justicia peruana, evitando que se inventen alegaciones de tortura o tratos degradantes: "A estos delincuentes se les debe tratar con guantes", enfatizó.

CAPTURA FRENARÁ OLA DE CRIMINALIDAD

Sobre el proceso de extradición, Ramírez aseguró que la llegada del capturado está prevista en los próximos días y señaló que esta detención contribuirá a frenar la ola delincuencial que afecta al país.