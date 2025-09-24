José Baella sobre captura de alias "El Monstruo": "No es casualidad, es trabajo de inteligencia"

El exjefe de la Dircote, José Baella, destacó la labor de la Policía Nacional tras la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', líder de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' y uno de los más buscados del país. La detención se realizó la noche de este miércoles en Paraguay.

"Hay que felicitar a la Policía; cuando se le deja trabajar y se le da los recursos, estos son los resultados positivos. Aquí se ha realizado un trabajo de inteligencia e investigación", afirmó Baella en entrevista con 24 Horas 2025.

El exfuncionario señaló que ahora corresponde trasladarlo al Perú, donde será interrogado para desarticular completamente la banda. "Se le ha dado un duro golpe al corazón de 'Los Injertos del Cono Norte'. Es probable que surjan lugartenientes que intenten ocupar el lugar del Monstruo", advirtió.

CONFIANZA EN LA PNP

Finalmente, Baella resaltó que estos operativos requieren tiempo y pidió a la ciudadanía confiar en la Policía Nacional y denunciar cualquier caso de extorsión ante las autoridades para que el crimen organizado sea erradicado.