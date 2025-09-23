Ayacucho: actriz Magaly Solier se encuentra hospitalizada en Huanta

La reconocida actriz Magaly Solier ingresó esta tarde a la emergencia del hospital de Huanta, en la región Ayacucho, debido a un cuadro de intoxicación, según informaron fuentes de RPP.

Hasta el momento, Solier permanece en la unidad de trauma shock, donde recibe atención médica especializada por parte del personal del hospital. Su madre se ha trasladado hasta el nosocomio para acompañarla durante este proceso.

El estado de la actriz se mantiene en reserva, aunque el personal médico indicó que su condición es estable, pero requiere de observación continua para garantizar su recuperación.

Noticia en desarrollo...