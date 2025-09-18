Ismael Benavides critica octavo retiro de AFP: “Es una destrucción del sistema de pensiones”

El exministro de Economía, Ismael Benavides, cuestionó duramente la aprobación del octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por parte del Congreso de la República.

“Hay una obsesión con los retiros. Es una destrucción del sistema de pensiones. Con este octavo retiro lo único que se va a hacer es dejar a un montón de gente sin pensión. Llegarán a la jubilación con poco en su fondo o con nada. Hay una grave irresponsabilidad del Congreso”, afirmó en entrevista con 2025 en 24 Horas.

NEGOCIACIONES

Benavides también recordó la contradicción del Ejecutivo en torno a la medida. “Hace pocos días el ministro de Economía se mostraba en contra del retiro, pero luego la presidenta Dina Boluarte expresó su respaldo. Ha habido una negociación: ‘tú me apoyas en mi viaje y yo te apoyo en tu retiro’”, señaló.

Si bien reconoció que las AFP no son perfectas, defendió su rol en la protección mínima para los jubilados. “Por lo menos aseguran que los peruanos tengan un mínimo para vivir. La izquierda quiere destruir cualquier sistema que acumule ahorros y empobrecer a la población”, advirtió.