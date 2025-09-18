Jorge González Izquierdo: “El octavo retiro de las AFP se veía venir”

El economista Jorge González Izquierdo señaló que la aprobación del octavo retiro de fondos de las AFP no fue una sorpresa y que lo importante ahora es orientar a los ciudadanos sobre cómo manejar responsablemente ese dinero. “Estos fondos de las AFP deben ser conservados como ahorros”, indicó en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El especialista advirtió que lo menos recomendable es destinar el retiro a compras impulsivas o gastos que solo buscan satisfacer gustos personales. En cambio, sugirió que una parte se utilice para cancelar deudas, otra en depósitos a plazo fijo, así como en la adquisición de terrenos o inmuebles que puedan convertirse en proyectos de inversión a futuro.

González Izquierdo recordó que cuando una persona recibe un ingreso inesperado suele destinar cerca del 30% al consumo, por lo que llamó a la prudencia. “No se trata de gastar por gastar, sino de aprovechar esta oportunidad para asegurar estabilidad financiera”, subrayó.

NINGUNA ABSTENCIÓN

Como se sabe, el Congreso aprobó con 116 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, el dictamen que permite a los afiliados retirar hasta 4 UIT (S/ 21.400) de sus fondos. La norma, exonerada de segunda votación, también restituye la posibilidad de retirar el 95,5% de los fondos privados a trabajadores menores de 40 años y elimina el aporte obligatorio para los independientes.