PNP clasifica como 'reservada' información de su sistema de denuncias por cinco años

Mediante una resolución directoral publicada el 25 de agosto de 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso que todas las denuncias contenidas en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (Sirdic) sean clasificadas como información reservada por un periodo de cinco años.

IMPACTO EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La medida, según el documento oficial, busca evitar que la divulgación de dichos registros pueda entorpecer las investigaciones en curso. Sin embargo, la disposición ha generado críticas de exministros del Interior, quienes advierten sobre su impacto en el acceso a la información pública.

El exministro Walter Albán calificó la decisión como “inconstitucional” y sostuvo que vulnera el derecho ciudadano a la transparencia. “Bajo determinadas condiciones y con criterios, alguna información puede ser clasificada como reservada, pero en general el derecho de la ciudadanía es acceder a toda la información”, señaló.

En la misma línea, el también exministro Mariano González consideró que la resolución “es absurda” y advirtió que instauraría el “secretismo” como práctica institucional dentro de la Policía. “Lo que va a generar es que la ciudadanía desconfíe más de las instituciones”, manifestó.