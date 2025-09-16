Gómez de la Torre: “Perú aún no ha decidido la compra de aviones de guerra F-16 a EE.UU.”

El exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, aclaró que hasta el momento el Perú no ha tomado una decisión definitiva sobre la adquisición de aviones de guerra a Estados Unidos.

“Se han viabilizado los procesos administrativos ante una eventual transferencia de aviones, pero eso no significa que se hayan firmado contratos para comprarlos y recibirlos. Estamos ante un contexto donde hay un presupuesto y se habla de la posible compra de 24 aeronaves”, explicó en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Respecto a la preocupación expresada en Chile tras la autorización de Estados Unidos para que el Perú acceda a los F-16, Goméz de la Torre señaló que este tipo de tensiones son comunes entre países vecinos. “Siempre se juega al equilibrio de poderes. En Perú estamos en un proceso de recuperación, de manera teórica, de capacidades operativas, y eso va a generar resquemor”, comentó.

SOBRE NICOLÁS MADURO

Por otro lado, al ser consultado sobre la existencia de un supuesto búnker del presidente venezolano Nicolás Maduro y su familia, el especialista restó importancia al tema y lo calificó como “intrascendente”.