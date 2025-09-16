Rafael Belaúnde: “El desgobierno y la ineptitud se están tirando abajo el turismo en el Cusco”

El economista y empresario Rafael Belaúnde Llosa se pronunció ante el bloqueo de las vías férreas entre Ollantaytambo y Machu Picchu, que ha dejado varados a cientos de turistas locales y extranjeros en Aguas Calientes.

“El desgobierno, la anarquía, el caos y la ineptitud se están tirando abajo una actividad, el turismo, que representa un 20% de la economía del Cusco. Esto genera un daño muy grande al Perú. Si seguimos maltratando este legado, los turistas van a dejar de venir como ya ha ocurrido en los últimos tiempos”, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Belaúnde lamentó que la crisis actual podría incluso comprometer el título de Machu Picchu como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Por ello, planteó la creación de una entidad autónoma que gestione el santuario y lo declare “activo estratégico nacional”, con el fin de reforzar la seguridad y garantizar la afluencia turística.

INACCIÓN DEL GOBIERNO

El economista también criticó la falta de acción del Ejecutivo frente a la problemática. “Sería lamentable que perdamos este reconocimiento mundial. Gobernar es ponerse los pantalones para los temas complejos”, dijo en referencia a la gestión de la presidenta Dina Boluarte y su gabinete.