Surco: municipio notifica a vecinos que la próxima semana recuperarán espacios públicos

Los vecinos de la urbanización Los Álamos de Monterrico, en Surco, anunciaron que fueron notificados por la municipalidad para la recuperación de espacios públicos la próxima semana. La medida generó rechazo entre los residentes, quienes aseguran que están en medio de un conflicto con las autoridades locales.

La Municipalidad de Santiago de Surco, encabezada por el alcalde Carlos Bruce, acusa a los vecinos de haberse apropiado indebidamente de áreas comunes. Sin embargo, los propietarios sostienen que los terrenos en disputa son privados y presentaron documentación para respaldar su posición.

El abogado de los residentes denunció que la gestión edil inició una “cacería de brujas” contra los habitantes de Los Álamos. Asimismo, informó que el Poder Judicial admitió a trámite la demanda interpuesta contra la municipalidad, lo que podría frenar el proceso de recuperación de espacios públicos.

ACCIÓN DE AMPARO

Los vecinos adelantaron que también presentarán una acción de amparo, denunciando hostigamiento constante por parte de la comuna, que incluye sobrevuelos de drones, visitas intempestivas y recorte de áreas verdes aledañas a sus viviendas. En ese sentido, exigieron respeto a su derecho de propiedad y al debido proceso.