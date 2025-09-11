Tren Lima-Chosica: MTC y Municipalidad de Lima enfrentados por informe sobre operatividad

Los enfrentamientos entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima continúan, mientras el proyecto del Tren Lima-Chosica, que podría beneficiar a miles de usuarios en su traslado diario, permanece sin fecha definida para iniciar operaciones.

ENTREDICHOS ENTRE LA MML Y EL MTC

La difusión parcial de un informe técnico elaborado por la empresa Rail Electrical Services, contratada por la comuna limeña, ha reavivado la confrontación sobre el estado real de los coches. Según la regidora metropolitana Roxana Rocha, el MTC habría realizado una “generalización” sobre el estado de las unidades. “La información presentada por el MTC está tergiversada y es malintencionada”, señaló.

En respuesta, Alberto Rojas, jefe del Gabinete de Asesores del MTC, aseguró que el informe final de la Municipalidad de Lima concluye que los trenes y vagones no se encuentran en condiciones de operar.

Lo cierto es que el documento técnico revela que el 70% de las locomotoras y el 80% de los coches inspeccionados están en buen estado y operativos, aunque presentan problemas recurrentes que requieren atención inmediata.