Mujer extranjera sería pieza clave en crimen de joven obrero en SJM

El hallazgo del cuerpo dentro de una maleta en un descampado de San Juan de Miraflores ya tiene nombre. Se trata de Julio César Zapaile Huamán, un joven de 29 años que había sido reportado como desaparecido desde el último fin de semana.

La necropsia practicada al cadáver reveló que Zapaile murió a causa de un traumatismo cervical cortante, producido con un objeto punzocortante de hoja filuda, lo que confirma la violencia del crimen.

Los familiares del joven señalaron que una mujer de nacionalidad colombiana sería pieza clave en las investigaciones, aunque no brindaron mayores detalles sobre su relación con la víctima.

DESAPARECE TARJETA DE DÉBITO

Asimismo, denunciaron un hecho alarmante: en horas de la madrugada, desconocidos habrían ingresado a la vivienda de Zapaile para sustraer una tarjeta de débito en la que, según afirmaron, se guardaba una fuerte suma de dinero. Hasta el momento se desconoce si se realizaron movimientos o retiros con dicha cuenta.