Giuliana Calambrogio: “El primer tramo de la Vía Expresa Sur está al 96% de ejecución”

La regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Giuliana Calambrogio, respondió a las críticas generadas tras la inauguración de la primera etapa de la Vía Expresa, realizada en medio de desmontes y trabajos inconclusos que aún impiden el tránsito vehicular.

En declaraciones a 2025 en 24 Horas, la funcionaria precisó que la obra registra un 96% de avance y que estará completamente operativa en un plazo de 10 días, cuando concluyan los trabajos de señalización y semaforización. “La ceremonia de hoy era como poner el punto final a la etapa constructiva de estos cinco kilómetros”, explicó.

Calambrogio destacó que la Vía Expresa permitirá a los usuarios trasladarse desde Lima Centro hasta la Panamericana Sur en un tiempo estimado de 30 a 40 minutos. Además, señaló que el diseño contempla el paso del Metropolitano, lo que contribuirá a una mejor interconexión del transporte público.

CIFRAS

En cuanto a los costos, detalló que solo la pavimentación representó una inversión de 60 millones de soles, mientras que la construcción de los cinco puentes proyectados demandará alrededor de 320 millones de soles. Finalmente, la regidora subrayó que no habrá compensaciones para los invasores de los terrenos utilizados en la obra. “Todos estos terrenos estaban destinados a vías metropolitanas y, por lo tanto, no se les puede otorgar ninguna compensación a quienes los ocuparon ilegalmente”, puntualizó.