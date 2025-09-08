Juan Carlos Liendo: “El ministro del Interior no tiene idea de cómo enfrentar la criminalidad”

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Juan Carlos Liendo, cuestionó las recientes declaraciones del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien señaló que “extrañamos a los delincuentes peruanos” en referencia a que organizaciones extranjeras actúan con mayor violencia en el país. En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, Liendo afirmó que estas expresiones evidencian la falta de una estrategia clara por parte del gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“El ministro del Interior no tiene la menor idea de cómo enfrentar el problema de la criminalidad. La población no puede vivir en ese estado de zozobra constante”, señaló el exjefe de la Dini en diálogo con Tatiana Alemán. Agregó que el fenómeno criminal en el país va en aumento y que se necesita un plan integral para combatir a las mafias que hoy superan la capacidad de respuesta del Estado.

Para Liendo, la Policía Nacional del Perú debe ser el eje central en la lucha contra el crimen organizado, a través de un trabajo sólido de inteligencia. En ese sentido, consideró urgente depurar a los malos elementos dentro de la institución policial y fortalecer las unidades especializadas en investigación. “No hay duda que el Estado peruano está siendo sobrepasado”, advirtió.

LUCHA CONTRA CRIMINALIDAD

Finalmente, el exjefe de la Dini sostuvo que resulta indispensable aumentar el número de detectives para enfrentar a las organizaciones criminales, que hoy actúan con mayor violencia y sofisticación. “La Policía requiere respaldo político, recursos y sobre todo dirección estratégica, porque de lo contrario la delincuencia seguirá avanzando”, sentenció.